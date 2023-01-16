Башмет пригласил Путина на свой юбилейный концерт в Москве 24 января

"Я очень люблю Владимира Владимировича. Я никогда не стеснялся об этом говорить. Я не думаю, что у него получится [присутствовать на концерте], но я, конечно, был бы очень рад его видеть. Конечно, Владимир Владимирович приглашён", — поделился дирижёр в беседе с ТАСС.