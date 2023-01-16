Башмет пригласил Путина на свой юбилейный концерт в Москве 24 января
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет пригласил российского лидера Владимира Путина на концерт в честь 70-летия.
"Я очень люблю Владимира Владимировича. Я никогда не стеснялся об этом говорить. Я не думаю, что у него получится [присутствовать на концерте], но я, конечно, был бы очень рад его видеть. Конечно, Владимир Владимирович приглашён", — поделился дирижёр в беседе с ТАСС.
Юбилейный концерт пройдёт в Концертном зале имени П.И. Чайковского в следующий вторник, 24 января.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может приехать в Санкт-Петербург 18 января, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.