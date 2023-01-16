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16 января, 14:07

Башмет пригласил Путина на свой юбилейный концерт в Москве 24 января

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет пригласил российского лидера Владимира Путина на концерт в честь 70-летия.

"Я очень люблю Владимира Владимировича. Я никогда не стеснялся об этом говорить. Я не думаю, что у него получится [присутствовать на концерте], но я, конечно, был бы очень рад его видеть. Конечно, Владимир Владимирович приглашён", — поделился дирижёр в беседе с ТАСС.

Юбилейный концерт пройдёт в Концертном зале имени П.И. Чайковского в следующий вторник, 24 января.

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Оксана Попова

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