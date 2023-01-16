3 секрета, как выбрать хороший сыр

Хороший сыр не может быть дешёвым, и лучше покупать продукт куском, а не нарезанным. Советы по правильному выбору дала "Вечерней Москве" эксперт Ольга Шевчук.

"В первую очередь нужно смотреть на цену. Если цена низкая, то это говорит, вероятно, о плохом качестве. Сыр не должен стоить дешевле 1000 рублей за килограмм", — пояснила она.

В составе не должно быть много лишних компонентов, основу сыра составляют молоко, фермент, закваска и соль, напомнила специалист. Хорошо, если упаковка прозрачная, нужно обязательно попытаться рассмотреть товар под ней. Так, конденсат внутри будет указывать на нарушение правил хранения, предупредила Шевчук. По её словам, также стоит избегать нарезки.

"Я рекомендовала бы брать сыр не в нарезке, а куском. В нарезке в большинстве случаев будет либо совсем простой вкус, либо изначально хороший вкус из-за нарезки лишится ароматики", — уточнила эксперт.

Популярностью сегодня пользуется ремесленный сыр, здесь важно знать, что компания имеет все необходимые сертификаты. Произведённый в непонятных условиях продукт грозит проблемами со здоровьем. Ну и, наконец, следует обратить внимание на трещины: на сыре не должно быть заметных дефектов. Если на продукте сроком выдержки менее девяти месяцев будут заметны кристаллы, лучше отказаться от покупки, заключила Шевчук.