Иммунолог назвал главное отличие коронавируса в России и Китае

Основное отличие коронавируса в России и Китае заключается в том, как формировался у населения иммунитет к болезни. Как рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в Поднебесной всё завязано исключительно на вакцинации, эффект от которой ниже, чем от прививки в паре с перенесённой инфекцией.

"Там из-за локдаунов иммунитет у людей был сформирован исключительно за счёт прививок, однако это менее эффективная защита, чем прививка в паре с перенесённой инфекцией", — сказал специалист.