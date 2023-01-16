Иммунолог назвал главное отличие коронавируса в России и Китае
Иммунолог Болибок: Высокая заболеваемость ковидом в Китае обусловлена слабым иммунитетом
Основное отличие коронавируса в России и Китае заключается в том, как формировался у населения иммунитет к болезни. Как рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в Поднебесной всё завязано исключительно на вакцинации, эффект от которой ниже, чем от прививки в паре с перенесённой инфекцией.
"Там из-за локдаунов иммунитет у людей был сформирован исключительно за счёт прививок, однако это менее эффективная защита, чем прививка в паре с перенесённой инфекцией", — сказал специалист.
Иммунолог также призвал не расслабляться, напомнив, что вирус никуда не делся. По его словам, несмотря на заметный спад заболеваемости, пандемия может вернуться благодаря большому числу мутаций ковида, таких как, например, штамм "кракен".
Ситуация с коронавирусом в Китае серьёзная. До Нового года там фиксировалось по миллиону новых случаев в сутки, а некоторые крематории оказались переполнены из-за большого количества летальных исходов.
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