"Русская рулетка": Эксперт рассказал, чем опасны контрафактные наушники
Эксперт Малозёмов заявил, что большинство контрафактных наушников являются некачественными
Покупка контрафактных наушников может обернуться для их владельца реальным вредом для здоровья, уверен ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малозёмов. По его словам, в таких девайсах часто не работает шумоподавление, из-за чего пользователь вынужден поднимать громкость до максимума, вредя своему слуху.
"Эта проблема приобрела характер эпидемии, особенно среди подростков. Врачи реально бьют тревогу и говорят, что у молодых людей массово снижается слух, так как они используют наушники, выкручивая громкость до максимальных значений, например, в метро", — объяснил он в беседе с "Радио Sputnik".
Среди подделок могут попадаться и качественные экземпляры, однако такое редкость, подчеркнул эксперт. Чаще всего контрафакт не блещет исполнением.
"Среди хороших [подделок] встречается огромное количество наушников, которые крайне плохо изготовлены. Это, к сожалению, русская рулетка", — добавил он.
При выборе наушников Малозёмов рекомендует обратить внимание на устройства закрытого типа, так как они лучше закрывают ухо от внешних шумов, из-за чего отпадает необходимость в высокой громкости.
Лайф рассказывал о риске, который несут в себе наушники. Исследование ВОЗ показало, что из-за регулярного прослушивания музыки на критической громкости почти полтора миллиарда молодых людей рискуют заиметь проблемы со слухом или и вовсе потерять его.
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