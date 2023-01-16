"Русская рулетка": Эксперт рассказал, чем опасны контрафактные наушники

Покупка контрафактных наушников может обернуться для их владельца реальным вредом для здоровья, уверен ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малозёмов. По его словам, в таких девайсах часто не работает шумоподавление, из-за чего пользователь вынужден поднимать громкость до максимума, вредя своему слуху.

"Эта проблема приобрела характер эпидемии, особенно среди подростков. Врачи реально бьют тревогу и говорят, что у молодых людей массово снижается слух, так как они используют наушники, выкручивая громкость до максимальных значений, например, в метро", — объяснил он в беседе с "Радио Sputnik".

Среди подделок могут попадаться и качественные экземпляры, однако такое редкость, подчеркнул эксперт. Чаще всего контрафакт не блещет исполнением.

"Среди хороших [подделок] встречается огромное количество наушников, которые крайне плохо изготовлены. Это, к сожалению, русская рулетка", — добавил он.

При выборе наушников Малозёмов рекомендует обратить внимание на устройства закрытого типа, так как они лучше закрывают ухо от внешних шумов, из-за чего отпадает необходимость в высокой громкости.