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16 января, 13:50

Министр обороны Болгарии опроверг данные о поставке Украине 14 штурмовиков Су-25

Глава Минобороны Болгарии Николай Милков опроверг сообщения о передаче Украине партии самолётов Су-25. Так он отреагировал на статью Bloomberg о том, что София продала НАТО 14 штурмовиков советского производства, которые затем альянс поставил Киеву в качестве военной помощи.

"У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас", — сказал Милков в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Военное ведомство Болгарии готовит отдельное заявление по поводу сообщений о советских штурмовиках, опубликованных американским агентством.

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А накануне Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache. В военном ведомстве заявили, что статья Mirror "неверна", после чего информация о поставках Лондона исчезла с сайта издания.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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