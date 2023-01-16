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Опубликовано 16 января 2023, 13:50
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Министр обороны Болгарии опроверг данные о поставке Украине 14 штурмовиков Су-25

Глава Минобороны Болгарии Николай Милков опроверг сообщения о передаче Украине партии самолётов Су-25. Так он отреагировал на статью Bloomberg о том, что София продала НАТО 14 штурмовиков советского производства, которые затем альянс поставил Киеву в качестве военной помощи.

"У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас", — сказал Милков в интервью Болгарскому национальному телевидению.

Военное ведомство Болгарии готовит отдельное заявление по поводу сообщений о советских штурмовиках, опубликованных американским агентством.

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А накануне Минобороны Британии опровергло данные о поставке ВСУ вертолётов Apache. В военном ведомстве заявили, что статья Mirror "неверна", после чего информация о поставках Лондона исчезла с сайта издания.

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Ирина Фальке
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