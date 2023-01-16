Полковник в отставке раскрыл "активы" на Украине и сравнил санкции Зеленского с лаптем

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал попадание в санкционный список на Украине, отметив, что ничуть этому не удивился. В беседе с kp.ru он назвал это хорошим знаком, который означает, что его вклад в борьбу с киевским режимом был явно замечен.

Отставной офицер напомнил, что ещё после выхода его книги "Спецоперация "Крым-2014" в 2019 году он попал в чёрный список сайта "Миротворец" и стал числиться в Незалежной среди "террористов, сепаратистов и их сообщников".

"Теперь вот быть в этом новом списке среди таких же почти 200 российских сограждан, выступающих против преступного киевского режима (а таких у нас десятки миллионов!), — честь для меня. Значит, мой вклад в борьбу с этим режимом замечен врагом. Это радует и вдохновляет", — заявил полковник в отставке.

Баранец отметил, что в подобных списках оказались все несогласные с украинской властью, представители которой смогли закрыть рот инакомыслящим в Незалежной. Однако заткнуть его вместе с единомышленниками у них не получится никогда, отметил обозреватель. По его словам, это так же бесполезно, как если бы "пытаться лаптем перекрыть Днепр или шваброй закрыть солнце".

"Хотите посмеяться над этой киевской дурью? Санкции, например, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций. Моим "активом" была когда-то старенькая хата на Харьковщине, которую после смерти родителей и братьев родственники продали за копейки", — отметил Баранец.

Он добавил, что никаких "торговых операций" на Украине не проводит, разве что десять лет назад "покупал на киевском Бессарабском рынке добрый шмат сала да бутыль крепкого самогона". Кроме того, он не имеет и государственных наград Украины, которых его хотят "лишить".

"Так зачем же эта грозная, но абсолютно бесполезная санкционная глупость? Явно затем, что идёт она от умственной недостаточности тех, кто её породил. У кого рассудок помутнён злобой", — пояснил он.

Баранец также отметил, что его бывшие украинские сослуживцы и коллеги, в том числе и те, кто кричал на Майдане "Москаляку на гиляку!", уже не раз обвиняли его в предательстве своей Родины.

"У меня ответ один: моя малая родина Украина — это Украина Гоголя и Кожедуба, ваша же Украина — это Украина Бандеры и Шухевича. Первую я люблю, вторую ненавижу. И с этой, второй, буду драться вместе с армией. Несмотря ни на какие "санкции", — заключил военный обозреватель.