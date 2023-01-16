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16 января, 13:34

24-летняя россиянка упала на мопеде с обрыва и разбилась насмерть на Бали

Российская туристка погибла при падении на мопеде с 30-метрового обрыва в реку Аюнг на Бали

<p>Место гибели 24-летней россиянки в индонезийской деревне Убуд. Фото © <a href="https://coconuts.co/bali/news/russian-tourist-plunges-30-meters-to-her-death-in-ubud-after-taking-over-rented-motorbike-police/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Coconuts Bali</a></p>

Место гибели 24-летней россиянки в индонезийской деревне Убуд. Фото © Coconuts Bali

Российская туристка погибла в трагическом ДТП в индонезийской деревне Убуд. 24-летняя Марина Констенско (Marina Konstensko) за рулём мопеда рухнула с 30-метрового обрыва в реку Аюнг, пишет портал Coconuts Bali.

"Пассажирка заняла место водителя, пока её попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне. Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям", — сообщил изданию глава полиции Убуда Густи Нгурах Юдистира.

Её спутник Александр сразу вызвал на место экстренные службы. В роковой день пара планировала посетить арт-пространство Parq, но заблудилась. Тело Констенско было извлечено 15 января около 11:50 (6:50 мск) и доставлено в больницу.

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Андрей Бражников
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