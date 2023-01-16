24-летняя россиянка упала на мопеде с обрыва и разбилась насмерть на Бали

Российская туристка погибла в трагическом ДТП в индонезийской деревне Убуд. 24-летняя Марина Констенско (Marina Konstensko) за рулём мопеда рухнула с 30-метрового обрыва в реку Аюнг, пишет портал Coconuts Bali.

"Пассажирка заняла место водителя, пока её попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне. Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям", — сообщил изданию глава полиции Убуда Густи Нгурах Юдистира.