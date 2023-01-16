24-летняя россиянка упала на мопеде с обрыва и разбилась насмерть на Бали
Российская туристка погибла при падении на мопеде с 30-метрового обрыва в реку Аюнг на Бали
Место гибели 24-летней россиянки в индонезийской деревне Убуд. Фото © Coconuts Bali
Российская туристка погибла в трагическом ДТП в индонезийской деревне Убуд. 24-летняя Марина Констенско (Marina Konstensko) за рулём мопеда рухнула с 30-метрового обрыва в реку Аюнг, пишет портал Coconuts Bali.
"Пассажирка заняла место водителя, пока её попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне. Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям", — сообщил изданию глава полиции Убуда Густи Нгурах Юдистира.
Её спутник Александр сразу вызвал на место экстренные службы. В роковой день пара планировала посетить арт-пространство Parq, но заблудилась. Тело Констенско было извлечено 15 января около 11:50 (6:50 мск) и доставлено в больницу.
Ещё одна трагедия с российскими туристами произошла накануне в Непале. Там четверо граждан РФ погибли при крушении самолёта авиакомпании Yeti Airlines. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, остальные трое россиян — члены одной семьи. Авиакатастрофу случайно снял на смартфон один из пассажиров.