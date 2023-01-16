В украинских вузах начали следить за соблюдением языкового закона

За соблюдением языкового закона теперь будут следить в высших образовательных учреждениях Украины. Как пишут "Украинские новости", некоторые вузы уже начали издавать соответствующие указы.

"Руководителям факультетов, институтов и деканатов предписано ознакомиться с рекомендациями языкового омбудсмена, касающимися обязательного применения государственного языка в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности", — сказано в материале.

Теперь педагоги должны следить за исполнением данного закона, а в случае его нарушения принимать меры. Какие именно действия они должны выполнять, не уточняется. Вместе с тем указано, что в рекомендациях языкового омбудсмена Украины есть статья о штрафах за неиспользование "мовы".

Напомним, в апреле 2019 года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он наделяет "мову" статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни. В июле прошлого года были приняты поправки, которые регламентируют использование языка в Интернете.