В украинских вузах начали следить за соблюдением языкового закона
СМИ: Украинские вузы начали издавать указы о соблюдении языкового закона
За соблюдением языкового закона теперь будут следить в высших образовательных учреждениях Украины. Как пишут "Украинские новости", некоторые вузы уже начали издавать соответствующие указы.
"Руководителям факультетов, институтов и деканатов предписано ознакомиться с рекомендациями языкового омбудсмена, касающимися обязательного применения государственного языка в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности", — сказано в материале.
Теперь педагоги должны следить за исполнением данного закона, а в случае его нарушения принимать меры. Какие именно действия они должны выполнять, не уточняется. Вместе с тем указано, что в рекомендациях языкового омбудсмена Украины есть статья о штрафах за неиспользование "мовы".
Напомним, в апреле 2019 года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он наделяет "мову" статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни. В июле прошлого года были приняты поправки, которые регламентируют использование языка в Интернете.
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Несмотря на закон, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" рассказал, что дома разговаривает с детьми на русском языке. Политик уточнил, что "не может петь на неродном языке", так как "не хочет фальшивить, когда держит ребёнка на руках". Но часть песен он поёт на украинском, потому что специально выучил текст.
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