Идее Медведчука прочат успех, а ему самому — роль лидера новой украинской оппозиции

Идея политика Виктора Медведчука о создании оппозиционного украинского движения "в изгнании" вполне жизнеспособна, а возглавить эту организацию мог бы сам Медведчук. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал кандидат экономических наук, директор Международного института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца Дмитрий Чистилин.

По словам эксперта, Украина ещё до начала специальной военной операции зачистила информационное поле и вынудила покинуть страну политиков, блогеров, мыслителей и журналистов, которые рассматривали своё будущее только в контексте тесных взаимоотношений с Россией. И вполне объяснимо желание этих людей объединиться, чтобы реализовать свои интересы, пусть и находясь за пределами Украины, считает Чистилин.

"Это здоровый необходимый шаг для того, чтобы те люди, которые очень хотят войны с Россией, понимали, что есть ещё и другая сила, люди, другая общественно-политическая платформа, которая будет этому противостоять, противодействовать", — отметил он.

Чистилин добавил, что Запад ведёт на Украине информационную войну, "накачивая население ненавистью к России и ко всему русскому".

"Среди этого моря ненависти должен быть чистый поток воды, правды, которую должен кто-то нести", — добавил эксперт.