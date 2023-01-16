Рэпер и военкор Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства за оскорбление России
Рэпер и военкор Аким Апачев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akim_apache
Военный корреспондент, музыкант Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства тех, кто уехал за границу из-за спецоперации и ругает Россию из-за рубежа.
"Культура есть следствие элит. Это всегда было со времён Римской империи. Любая культура есть следствие элитных групп. И то, что наша культура глубоко больна, говорит о том, что элитные группы в России глубоко больны. То, что сейчас происходит, я считаю оздоровлением. Понемножку антитела начинают просыпаться в этом организме и эту гадость из себя выводить", — заметил музыкант в эфире радио "Комсомольская правда".
Апачев напомнил, что родом из Мариуполя и свой русский паспорт получал в течение трёх лет. Для этого ему понадобилось собрать множество документов, получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Он выучил русский в совершенстве, чтобы сдать экзамены, тогда как мигранты просто покупали их.
"И мои друзья, которые кровью оплатили право быть гражданами РФ. Мы сейчас смотрим на этот разброд и шатание. Для меня это привилегия: мой паспорт — это цель моей жизни, это главный документ. И для моих друзей это привилегия. А для этих мразей это что-то, чего они стыдятся. Тогда вариант с лишением гражданства кажется мне очевидным. <...> Да, они враги нашего народа. Они не могут быть россиянами", — заключил военкор.
По мнению Апачева, чтобы узаконить такую инициативу, понадобится создание некоей юридической формы, главное — не сидеть сложа руки.
Ранее поддержавшего лозунг Украины Меладзе предложили лишить всех званий и гражданства России. Звание народного артиста должно доставаться деятелям культуры, которые заслужили их патриотической позицией, отстаивали интересы страны, подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи.