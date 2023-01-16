Рэпер и военкор Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства за оскорбление России

Военный корреспондент, музыкант Аким Апачев поддержал идею лишать гражданства тех, кто уехал за границу из-за спецоперации и ругает Россию из-за рубежа.

"Культура есть следствие элит. Это всегда было со времён Римской империи. Любая культура есть следствие элитных групп. И то, что наша культура глубоко больна, говорит о том, что элитные группы в России глубоко больны. То, что сейчас происходит, я считаю оздоровлением. Понемножку антитела начинают просыпаться в этом организме и эту гадость из себя выводить", — заметил музыкант в эфире радио "Комсомольская правда".

Апачев напомнил, что родом из Мариуполя и свой русский паспорт получал в течение трёх лет. Для этого ему понадобилось собрать множество документов, получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Он выучил русский в совершенстве, чтобы сдать экзамены, тогда как мигранты просто покупали их.

"И мои друзья, которые кровью оплатили право быть гражданами РФ. Мы сейчас смотрим на этот разброд и шатание. Для меня это привилегия: мой паспорт — это цель моей жизни, это главный документ. И для моих друзей это привилегия. А для этих мразей это что-то, чего они стыдятся. Тогда вариант с лишением гражданства кажется мне очевидным. <...> Да, они враги нашего народа. Они не могут быть россиянами", — заключил военкор.

По мнению Апачева, чтобы узаконить такую инициативу, понадобится создание некоей юридической формы, главное — не сидеть сложа руки.