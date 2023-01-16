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16 января, 14:03

Хвостатые предвестники катастроф: Можно ли предсказывать землетрясения по поведению кошек и собак

Геофизик Шалимов объяснил, почему по поведению животных не предсказывают землетрясения

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Животные могут чувствовать природные изменения, в частности землетрясения и извержения вулканов, однако предсказывать их таким способом ещё не представляется возможным, считает заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов.

"Многие говорят: "Ну как же? Животные же чувствуют предвестники, а мы почему-то не чувствуем?" Ну давайте представим ситуацию. Если вдруг ты заметил, что кошка, собака, корова повели себя как-то необычно, что можно, основываясь на этом, сказать?" — задался он вопросом в беседе с "Газетой.ru".

Причин их странного поведения может быть масса, уверен учёный. По его словам, это может говорить как о болезни животных, так и о каком-то надвигающемся явлении.

"Когда грядёт? Где грядёт? Какой магнитуды? В какую сторону бежать? Этого уже сказать нельзя", — отметил он.

Однако заниматься поисками предвестников всё-таки нужно, отметил физик, добавив, что и сам раньше был одним из таких энтузиастов.

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Николь Вербер

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