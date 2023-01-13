Гнев планеты: Учёные встревожены необъяснимым появлением "волны-убийцы" в Тихом океане Волна высотой с многоэтажный дом поднялась у берегов Канады и подтвердила реальность явления, которое столетиями считали всего лишь мифом. 12 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Эта гравюра создана в 1831 году японским художником по имени Кацусика Хокусай. Она известна по всему миру и сильно повлияла на всю мировую культуру. Многие думают, что "Большая волна у Канагавы" изображает цунами, но теперь учёные практически уверены, что это другой природный феномен — тот, о котором веками слагают легенды и который получил прозвище "волны-убийцы".

Гравюра "Большая волна у Канагавы" японского художника Кацусики Хокусая, 1831 год. Фото © Wikipedia

За несколько лет до появления этого произведения знаменитый французский путешественник Жюль Дюмон д’Юрвиль, в честь которого названо одно из морей в Антарктике, рассказал, что видел в Индийском океане волны высотой 33 метра. И учёные публично подняли его на смех. Они были свято убеждены, что выше девяти метров волна не может подняться чисто физически.

Проблема с этими волнами такова, что те, кто видит их своими глазами, в основном не выживают. А выживших настолько мало, что им не верят.

Это действительно волны-убийцы. Один из самых ярких примеров за последние десятилетия — трагедия немецкого судна MS Munchen в Северной Атлантике в 1978 году. Это был грузовой "Титаник", его считали непотопляемым. На борту было 28 человек. После получения с него сигналов SOS 13 самолётов и порядка 80 кораблей искали его неделю. В итоге нашли буи и все три спасательных шлюпки. Все три пустые. И по ним было видно, что их просто снесло с судна чрезвычайно мощной силой. А надо сказать, что спасательные шлюпки обычно держат на высоте 20 метров над ватерлинией. Волны такой высоты считали практически невозможными.

В 1982 году при таких же обстоятельствах ко дну пошла морская нефтедобывающая платформа Ocean Ranger. Волна высотой 17–20 метров тоже смыла шлюпки и вдобавок пробила иллюминатор. К счастью, людей успели эвакуировать. Опоздай спасатели часа на три, это был бы конец.

Вертолёт парит над буровой установкой Oil Canada Ocean Ranger в Атлантическом океане. Позже платформа перевернулась и затонула у восточного побережья Канады недалеко от Ньюфаундленда 15 февраля 1982 года. Фото © ТАСС / AP

Но первые научно задокументированные случаи начались с середины 1990-х. 1 января 1995 года 26-метровая волна накрыла газодобывающую платформу "Драупнир" в 160 километрах от берегов Норвегии. С тех пор такое явление фиксировали десятки раз, притом в некоторых случаях оно возникало даже не в океане или море, а в большом озере.

Но самой экстремальной в истории признана волна, которая поднялась в ноябре 2020 года у берегов канадского острова Ванкувер. Её удалось зафиксировать благодаря тому, что там учёные разместили на воде специальный буй с датчиками измерения высоты. Оказалось, что волна достигла высоты 17,6 метра. Она меньше "волны Драупнира", но мощь волны оценивают не только по высоте как таковой, но и по высоте по сравнению с окружающими волнами, то есть оценивают разницу. И в случае с ванкуверской волной эта разница оказалась совершенно беспрецедентной за всю историю подтверждённых наблюдений. По статистическим подсчётам учёных, такое случается примерно раз в 1300 лет.

Чем волна-убийца отличается от цунами: цунами возникает из-за какого-то внезапного движения суши — землетрясения, сдвига литосферных плит. Допустим, дно резко поднялось, воде некуда деваться, и она распространяется вширь, в разные стороны уходят две волны. Если поблизости берег какой-то населённой местности, то люди перед этим видят, что вода от берега резко отхлынула, а потом вернулась внутри целой водной стены.

Волна-убийца возникает по какой-то другой причине, а вот по какой — предмет целого научного расследования. Известно, что она вырастает абсолютно неожиданно посреди волн, в несколько раз меньших по высоте. По мнению исследователей, всё начинается с того, что ветер гонит много разнообразных по скорости распространения волн, они пересекаются друг с другом, друг на друга накладываются, — это явление называется интерференцией. Так вот, иной раз они накладываются так "удачно", что порождают гиганта.

Учёные попытались воспроизвести миниатюрную "волну-убийцу" в сравнительно небольшом водном резервуаре и обнаружили, что для появления монстра нужно, чтобы волны столкнулись именно под углом 120 градусов и только так.

Физики отмечают, что группа волн, в которой возникает "убийца", в целом довольно-таки выделяется по количеству своей энергии, и что, в принципе, теоретически можно наловчиться даже такую волну предсказывать. Но выходит, что для этого нужно постоянно иметь множество буйков с датчиками на просторах Мирового океана и в режиме онлайн неусыпно отслеживать их данные.

Авторы Адель Романенкова