Сигнал из океана: Внезапный природный феномен встревожил климатологов У климатологов есть серьёзные подозрения, что новый год станет одним из самых жарких в истории. 2 января, 23:40 Обложка © ТАСС / EPA / RAFA ALCAIDE

Средняя температура воздуха на планете в 2023 году будет примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня, и это предвещает наступающему году статус одного из самых жарких за всю историю наблюдений. Таким прогнозом поделилось Метеобюро Великобритании. По подсчёту климатологов, это будет уже десятый подряд год подобных рекордов (или, скорее, антирекордов). Первое место пока держит 2016-й: тогда на Земле было на 1,28 градуса теплее, чем до 1880 года.

Но и уходящий год оставляет по себе память о погодных аномалиях. К примеру, в той же Великобритании было самое жаркое лето в истории. Местами +40 по Цельсию и больше. Некоторые регионы страны получили невиданное для них красное предупреждение о погодной опасности. Климатологам это интересно тем, что на самом деле 2022 год проходил ещё под властью природного феномена Ла-Нинья, а он, вообще-то, воздух охлаждает.

Рекордная температура в Лондоне 19 июля 2022 года. Фото © ТАСС / Zuma

Что такое Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Это перемещение водных и воздушных масс в Тихом океане на экваторе. Чем оно вызвано — пока не вполне понятно. Как считают геологи, из-за процессов в земных недрах в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия. Там проходит граница тектонических плит и со дна океана поднимаются извергающиеся газы. Они и сами по себе нагревают окружающую среду, к тому же и озоновый слой над собой разрушают, что ещё больше усугубляет ситуацию. Но есть версия, что как-то влияет и цикличная солнечная активность.

В любом случае периодически, то есть каждые несколько лет, вода и воздух на тихоокеанском экваторе то заметно прогреваются, то, наоборот, охлаждаются. В обычной ситуации у берегов Перу всегда на несколько градусов прохладнее, чем в районе Австралии и Индонезии, потому что ветер уносит тёплую воду от Южной Америки влево и со дна там поднимается более холодная вода. И это хорошо, потому что в ней планктона больше, рыбам это нравится. И, соответственно, рыбакам. Но бывает, что ветер мчится в обратную сторону: слева направо. Он гонит тяжёлые дождевые облака в сторону Перу, а далее — вниз, к Чили, и наверх, к США. Там становится жарко и влажно, идут ливни, случаются наводнения. Перуанцы прозвали это явление Эль-Ниньо, потому что оно заметнее всего в дни Рождества. Эль-Ниньо — так в испаноязычном мире называют Христа-младенца (буквально — "мальчик").

Условия образования Эль-Ниньо: массив тёплой воды движется к южноамериканскому побережью. Отсутствие поднимающихся с глубины холодных вод усиливает потепление. Инфографика © Wikipedia / Fred the Oyster

А бывает и противоположная ситуация, и ей дали имя Ла-Нинья (буквально — "девочка"): очень сильный ветер идёт справа налево, вода и воздух охлаждаются не только со стороны американских континентов, но и по большей части экватора. Тогда особо дождливые времена наступают в Австралии, а вот в Америке начинаются засухи. По мнению учёных, "мальчик" и "девочка" работают не только на берегах, омываемых Тихим океаном, но так или иначе влияют на погоду по всему миру. Считается, что в целом в глобальном масштабе Ла-Нинья несёт похолодание, а Эль-Ниньо — потепление. В разных частях планеты оба феномена сказываются по-разному, потому что Мировой океан и атмосфера над ним — механизм крайне сложный и, как всем известно по прогнозу погоды, труднопредсказуемый.

Условия образования Ла-Нинья: тёплые воды сдвигаются западнее, чем обычно. Инфографика © Wikipedia / Fred the Oyster

Ситуация такова, что с 2020 года верховодит Ла-Нинья. Сейчас это один из тех редких случаев, когда такое явление длится три зимы подряд (как выражаются климатологи, "тройная Ла-Нинья"). Судя по всем признакам, в 2023 году её уже не будет. По мнению учёных, это не очень хорошая новость в целом для мира, потому что не станет общего охлаждающего эффекта. Единственное, что утешает: эти "мальчик" и "девочка" не сменяют друг друга немедленно, есть какой-то нейтральный промежуток. Значит, Эль-Ниньо ещё не успеет проснуться и тихоокеанский экватор прогреется не так сильно, как под действием "малыша". Кстати, самый жаркий год, 2016-й, был как раз годом Эль-Ниньо.

Авторы Адель Романенкова