Солнечный Терминатор: раскрыта тайна аномального похолодания прошедшей зимой

Учёные обнаружили, что возникновение знаменитых циклонов в Тихом океане совпадает с определёнными регулярными событиями на Солнце.

Прошедшая зима, как мы помним, оказалась настолько "настоящей", что этому недолго радовались даже те, кто с нетерпением ждал пушистых сугробов много лет. Особенно тяжёлым был февраль. Холода оказались аномальными даже для Ямала: там погас Вечный огонь. Москву сковывали морозы под минус 30. В Великобритании зафиксировали температурный антирекорд: минус 22,9 градуса по Цельсию, такого не было 26 лет. Наконец, никогда не видавший ничего подобного теплолюбивый Техас оказался абсолютно беззащитен перед небольшим в масштабах Земли забросом холодных воздушных масс. Климатологи и синоптики говорили: во многом это проделки Ла-Ниньи.

Что такое Ла-Нинья

Фото © shutterstock

Это атмосферное явление в Тихом океане. В целом там происходит примерно следующее: Солнце нагревает океан — а особенно, очевидно, на экваторе — и ветер гонит тёплые воздушные массы в основном справа налево, то есть от берегов американских континентов в сторону Австралии и Индонезии. Но бывает, что ветер либо слишком сильный, либо, наоборот, слабый.

Когда он слабый, получается так: тепло накапливается вдоль южноамериканских берегов, распространяется к северу, накрывает Калифорнию и вызывает разные неожиданные перевороты: пустыню заливает дождями, а привыкшие к влажному климату регионы страдают от засухи. Так вот, эта ситуация называется Эль-Ниньо. В переводе с испанского — "малыш", "маленький мальчик". В Латинской Америке так называют младенца Христа, а этот атмосферный феномен как раз очень часто случается под Рождество.

Но бывает и обратная ситуация: ветер очень и очень мощный, он стремительно уносит тепло влево, у Америк к поверхности океана поднимается холодная вода. И такое развитие событий называют в противоположность Эль-Ниньо — Ла-Ниньей. "Малышкой". То есть это, так сказать, инь и янь по сути одного и того же атмосферного феномена.

Сравните: вот нормальное положение дел.

А вот несущая холода Ла-Нинья.

"Девочка" в очередной раз навестила нас как раз осенью 2020 года, и последствия этого мы ощущали всю зиму. До этого планета "имела счастье повстречаться с ней" в 2010–2011 годах.

"Мальчика" наблюдали за последнее время, например, в 1986–1987, 1997–1998, а ещё в 2002–2003 годах. В при этом в 1997–1998-м "младенец" оказался особенно немилосерден.

Всё это давно вызывает у учёных логичный вопрос: чем объясняется такая цикличность? Есть мнение, что это как-то связано с циклами активности Солнца.

О солнечных циклах

Фото © shutterstock

Самый известный, конечно, 11-летний цикл усиления и ослабления активности светила. Астрономы его открыли благодаря регулярному появлению и исчезновению солнечных пятен. Американский учёный Джорж Хейл обнаружил, что в этих пятнах очень сильное магнитное поле. Собственно, именно оно мешает поступлению тепловой энергии на поверхность и делает пятно сравнительно более холодным. И Хейл открыл, что по разные стороны солнечного экватора магнитные поля в пятнах противоположны друг другу. Более того, каждый 11-летний цикл заканчивается тем, что магнитные полюса Солнца меняются местами: северный становится южным, а южный — северным. А это означает, что северный магнитный полюс возвращается к состоянию северного каждые 22 года. Поэтому такой 22-летний круг жизни Солнца назвали циклом Хейла.

Как цикл Хейла на Солнце делает погоду на Земле

Это недавно попытались выяснить американские учёные в Университете Мэриленда и Национальном центре атмосферных исследований. Как объясняют они в своей статье в Earth and Space Science, есть такое понятие в жизни Солнца, которое называется "терминатором". Отметим, что в астрономии так называют границу между освещённой и неосвещённой стороной на поверхности небесного тела. А в данном случае это граница, на которой встречаются противоположные магнитные поля. И граница эта идёт вдоль солнечного экватора. То есть всё начинается с того, что противоположные магнитные "полосы" возникают у солнечных полюсов и постепенно движутся к экватору, а там встречаются и нейтрализуют друг друга — "аннигилируют". Это и есть конец цикла, то есть магнитная активность Солнца в этот момент "обнуляется". Так вот, под подсчётам учёных, такие встречи, то есть "терминаторы", произошли в том числе в августе 1997 и феврале 2011 года. В 1997 как раз был суровый Эль-Ниньо, а в 11-м году приходила его подруга.

Но как именно это работает?

Фото © shutterstock

Окончательно пока не установлено, но известна такая закономерность: атмосферу Земли одновременно бомбардирует и солнечное излучение, и общее излучение всей галактики — космическое. Когда Солнце на пике активности, то, с одной стороны, мы порой имеем магнитную бурю, головную боль и сбои в работе электроники, а с другой — мощное магнитное поле Солнца блокирует космические лучи. Соответственно, когда наступает конец цикла и наша звезда в состоянии относительного покоя, больше галактической радиации достигает Земли. И есть версии, что от мощности галактических лучей зависит интенсивность всевозможных штормовых завихрений. Некоторые учёные даже подозревают, что ионизирующие частицы при достаточно большом количестве напрямую вызывают образование облаков.

Самое интересное из мира науки и технологий — в телеграм-канале автора.

Авторы