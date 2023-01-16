Путин и Эрдоган обсудили газовый хаб, обмен пленными с Украиной и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля. Лидеры затронули целый комплекс тем, в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными.

"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", — сказано в сообщении Кремля.

В ходе беседы был рассмотрен ход реализации зерновой сделки. Кроме того, стороны обсудили Сирию, а также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.