Путин и Эрдоган обсудили газовый хаб, обмен пленными с Украиной и зерновую сделку
В Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля. Лидеры затронули целый комплекс тем, в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными.
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", — сказано в сообщении Кремля.
В ходе беседы был рассмотрен ход реализации зерновой сделки. Кроме того, стороны обсудили Сирию, а также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.
Напомним, что в прошлый раз Путин и Эрдоган созванивались 5 января. В тот раз российский лидер подчеркнул деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружениями, и напомнил о готовности России к серьёзному диалогу с учётом новых реалий. В тот же день Путин и Эрдоган обсуждали по телефону проект газового хаба. В ходе беседы турецкий лидер сообщил о планах завершить в ближайшее время подготовку соответствующей дорожной карты.
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