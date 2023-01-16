На прощание с Вахтангом Кикабидзе отвели два дня
Певец Бурчуладзе: Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе пройдёт 17 и 18 января в церкви Кашвети
Гражданская панихида по умершему в воскресенье народному артисту Грузинской ССР Вахтангу Кикабидзе пройдёт 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Мтавари архи" оперный певец Паата Бурчуладзе, который близок к семье покойного актёра.
"Его родные попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов будет панихида, а 19-го в 14 часов будет вынос из большого концертного зала филармонии", — сообщил Бурчуладзе.
19 января Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси, где покоятся его мать и супруга.
Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии. 15 января стало известно о его кончине на 85-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В последнее время он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.
Новости
Аферисты высосали все деньги из доверчивого студента, желавшего провести ночь с эскортницей
сегодня в 14:30
Бритни Спирс после истерики в ресторане сравнила себя со Шреком, а психолог разглядела у звезды обострение
сегодня в 14:28
Новую статую Мартина Лютера Кинга за $10 млн сравнили с пенисом
сегодня в 14:28
ТАСС / Вячеслав Прокофьев