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16 января, 14:32

На прощание с Вахтангом Кикабидзе отвели два дня

Певец Бурчуладзе: Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе пройдёт 17 и 18 января в церкви Кашвети

Гражданская панихида по умершему в воскресенье народному артисту Грузинской ССР Вахтангу Кикабидзе пройдёт 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Мтавари архи" оперный певец Паата Бурчуладзе, который близок к семье покойного актёра.

"Его родные попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов будет панихида, а 19-го в 14 часов будет вынос из большого концертного зала филармонии", — сообщил Бурчуладзе.

19 января Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси, где покоятся его мать и супруга.

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Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность и всенародную любовь ему принесла комедия советского режиссёра Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии. 15 января стало известно о его кончине на 85-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В последнее время он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алексей Берковиц

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