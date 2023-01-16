На прощание с Вахтангом Кикабидзе отвели два дня

Гражданская панихида по умершему в воскресенье народному артисту Грузинской ССР Вахтангу Кикабидзе пройдёт 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Мтавари архи" оперный певец Паата Бурчуладзе, который близок к семье покойного актёра.

"Его родные попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов будет панихида, а 19-го в 14 часов будет вынос из большого концертного зала филармонии", — сообщил Бурчуладзе.

19 января Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси, где покоятся его мать и супруга.