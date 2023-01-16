Звезда "Аншлага" рассказала о встрече с мамой раненого бойца СВО, которая перевернула его мир
Звезда "Аншлага" Гальцев рассказал о встрече с раненым бойцом в госпитале
Заслуженный артист России Юрий Гальцев рассказал об одной поездке в госпиталь к раненым военнослужащим. Во время визита к пострадавшим в ходе выполнения задач спецоперации он поднимал солдатам боевой дух, пел песни с командой актёров и старался развеселить.
По словам Гальцева, его узнала мама одного из пациентов и попросила сделать совместную фотографию. В итоге они разговорились, и актёр заметил на кровати у раненого под рукой икону Николая Чудотворца. Он поинтересовался у солдата, знает ли тот молитву Николая-угодника, которую можно прочитать на обороте иконы.
"Он отвечает: "У нас, когда там была перестрелка, с той стороны у парня тоже был Николай-угодник". И немножко так я вздохнул по-другому: не знаю, не могу объяснить. <...> [Не погибший солдат], может, раненый, давай говорить, что раненый", — поделился Гальцев в интервью ютуб-каналу "Эмпатия Манучи".
Многие артисты ездят в зону проведения специальной военной операции и посещают госпитали, где проходят лечение пострадавшие российские бойцы. Так, например, в ноябре перед ранеными участниками СВО в филиале № 3 госпиталя имени Н.Н. Бурденко выступили народный артист России Владимир Машков и артисты Театра Олега Табакова.
youtube / "Эмпатия Манучи"