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16 января, 14:47

Павла Буре потрясла смерть хоккеиста Джино Оджика от амилоидоза

Павел Буре назвал огромной потерей смерть хоккеиста "Ванкувера" и своего друга Джино Оджика

<p>Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Советский и российский хоккеист Павел Буре назвал смерть своего друга и бывшего партнёра по канадской команде "Ванкувер" Джино Оджика огромной потерей для себя, клуба и вообще всего мира.

"Это был уникальный игрок, которого все любили. Но в первую очередь он был настоящим другом. Моим настоящим другом... 52 года — это очень молодой человек", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

"Русская ракета" назвал Джино самоотверженным игроком, который всегда был готов прийти на помощь на льду. По словам Буре, спортсмен не жалел себя ради партнёров, помогал им и защищал всех парней из команды.

"Он был тафгаем — это очень тяжёлая хоккейная работа. Но точно таким же он был в жизни. Всегда помогал друзьям. Джино был очень дружелюбным, весёлым, любил жизнь. Огромная потеря..." — подчеркнул хоккеист.

Как уже писал Лайф, почти десять лет назад у Оджика диагностировали амилоидоз — нарушение белкового обмена, сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфических белково-полисахаридных соединений. 16 января болезнь взяла верх, хоккеист умер в возрасте 52 лет.

Николь Вербер

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