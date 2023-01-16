Павла Буре потрясла смерть хоккеиста Джино Оджика от амилоидоза

Советский и российский хоккеист Павел Буре назвал смерть своего друга и бывшего партнёра по канадской команде "Ванкувер" Джино Оджика огромной потерей для себя, клуба и вообще всего мира.

"Это был уникальный игрок, которого все любили. Но в первую очередь он был настоящим другом. Моим настоящим другом... 52 года — это очень молодой человек", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

"Русская ракета" назвал Джино самоотверженным игроком, который всегда был готов прийти на помощь на льду. По словам Буре, спортсмен не жалел себя ради партнёров, помогал им и защищал всех парней из команды.

"Он был тафгаем — это очень тяжёлая хоккейная работа. Но точно таким же он был в жизни. Всегда помогал друзьям. Джино был очень дружелюбным, весёлым, любил жизнь. Огромная потеря..." — подчеркнул хоккеист.