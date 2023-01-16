Внук де Голля с помощью карты доказал поддержку России большинством землян
Внук Шарля де Голля заявил, что большинство населения мира выступает за Россию
Пьер де Голль. Фото © ТАСС / Дмитрий Орлов
Изоляция России — это миф, созданный Западом, ведь страну поддерживает две трети населения планеты. Такое мнение озвучил французскому Sud Radio внук основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
"На Западе утверждают, что Москва находится в изоляции, но две трети населения мира поддерживает Россию. Мы видим, как экономические интересы многих государств мира сдвигаются на Восток. И Россия ныне в центре этого процесса", — пояснил он.
По его словам, достаточно взглянуть на карту мира, чтобы понять силу России, богатство её недр и удачное географическое положение. Де Голль признался, что шокирован попытками стран Запада запретить русскую культуру. Он уверен, что эта кампания против России ведётся по политическим мотивам.
Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее готовил заговор против России. По его убеждению, идёт самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы. А антироссийские санкции были заготовлены давно.
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