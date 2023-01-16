"Хоп, мусорок": В Мытищах блатной белый мишка станцевал для детей под "Вороваек"
В подмосковных Мытищах аниматор в костюме белого медведя развлекал детей под блатную музыку
В Сети набирает популярность видео, предположительно, из Мытищинского центрального парка, где аниматор в костюме белого медведя беззаботно танцует с детишками. Примечательно, что в пляс они пустились под известную песню группы "Воровайки" "Хоп, мусорок".
Блатной белый мишка станцевал для детей в Мытищах под "Вороваек". Видео © t.me / Рай и МКАД
На опубликованных кадрах видно, что всё действие происходит на улице, а танцы — на сцене, которую украшал плакат "Открывай Подмосковье". По словам свидетелей, это Мытищинский центральный парк культуры и отдыха. Мишка на сцене в окружении нескольких детей беззаботно кружится под композицию "Хоп, мусорок", в которой помимо совершенно недетского содержания присутствует ненормативная лексика. Родителям в это время оставалось наблюдать за странным перформансом.
В социальных сетях многие возмутились сим представлением и принялись искать виновных. В Единой дирекции парков городского округа Мытищи от мероприятия открестились и заявили, что организаторы не они, сообщают "Вести Подмосковья". Также там добавили, что сами ищут инициаторов данного "концерта".
А исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и пообещала на ближайших концертах в России обойтись без мата и "фирменных выходок". Она добавила, что ей 22 года и она "шарит, что происходит", поэтому не подведёт. Исполнительница подчеркнула, что соскучилась по аудитории и собирается нести для неё только "классную музыку и хорошее настроение".
t.me / Рай и МКАД