"Хоп, мусорок": В Мытищах блатной белый мишка станцевал для детей под "Вороваек"

В Сети набирает популярность видео, предположительно, из Мытищинского центрального парка, где аниматор в костюме белого медведя беззаботно танцует с детишками. Примечательно, что в пляс они пустились под известную песню группы "Воровайки" "Хоп, мусорок".

Блатной белый мишка станцевал для детей в Мытищах под "Вороваек". Видео © t.me / Рай и МКАД

На опубликованных кадрах видно, что всё действие происходит на улице, а танцы — на сцене, которую украшал плакат "Открывай Подмосковье". По словам свидетелей, это Мытищинский центральный парк культуры и отдыха. Мишка на сцене в окружении нескольких детей беззаботно кружится под композицию "Хоп, мусорок", в которой помимо совершенно недетского содержания присутствует ненормативная лексика. Родителям в это время оставалось наблюдать за странным перформансом.

В социальных сетях многие возмутились сим представлением и принялись искать виновных. В Единой дирекции парков городского округа Мытищи от мероприятия открестились и заявили, что организаторы не они, сообщают "Вести Подмосковья". Также там добавили, что сами ищут инициаторов данного "концерта".