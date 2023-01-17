Названы самые засыпанные снегом в начале года города России

Нынешняя зима во многих регионах России выдалась богатой на снег. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" проанализировали, как менялась высота снежного покрова в мегаполисах, а также сколько осадков выпало в России за праздничные дни с 31 декабря по 8 января. Итоги исследования есть в распоряжении Лайфа.

В первую тройку городов по количеству выпавших за январские праздники снежных осадков вошли Уфа, Самара и Омск. А по высоте сугробов в лидерах оказались Казань (56 см), Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см). Сильнее всего за праздники сугробы выросли в Уфе (на 18 см) и Самаре (на 12 см). В южных городах — Ростове-на-Дону и Волгограде — снега было не так много: в первом к концу праздников можно было застать 2 см, а во втором — 6 см.

Первым от снежных куч избавился Воронеж: благодаря оттепели и кратковременным дождям за январские праздники растаяло 14 см снега, однако при приближении рабочих будней 3 см прибавилось. В Сибири сугробы почти всё время были на уровне 30 см. Однако в Красноярске максимальная высота зафиксирована на отметке всего 8 см — это самый низкий результат среди сибирских городов.