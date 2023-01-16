В Сочи могут погибнуть экзотические магнолии из-за перепадов температуры зимой
Тёплая зима в Сочи может спровоцировать раннее цветение магнолии, что опасно для этого растения. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
К 18 января температура воздуха в городе может прогреться до 15 градусов, по словам Солтани, угрожающим фактором для растений выступают колебания температуры, когда плюс на градусниках резко сменяется заморозками. Из-за нестабильности погоды предстоящей весной курорт и так останется без обилия сирени, которая преждевременно зацвела тёплой осенью 2022 года. Такая же ситуация будет и с магнолиями.
"Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнажённой, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно", — пояснила Солтани в беседе с РИА "Новости".
Эксперт добавила, что риск может возникнуть и для тех экзотических цветов, которые опыляются насекомыми. По словам синоптика, в такой ситуации плоды могут просто не завязаться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в праздник Крещения Господня 19 января в Москве сильные морозы не ожидаются. Синоптик высказал предположение, что, скорее всего, в этот день в столице будет оттепель.
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