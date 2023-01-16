5 признаков того, что человек на грани жизни и смерти из-за отрыва тромба

Сегодня врачи отмечают распространение проблемы формирования тромбов, причина тому — образ жизни современного человека. Опасному процессу могут способствовать повышенная свёртываемость крови, обезвоживание, повышенный уровень сахара, холестерина и другие факторы.

"К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста", — рассказал порталу "E1.ru" кардиолог Мехман Мамедов.

Ещё один опасный период — беременность и 40 дней после родов, так как из-за подготовки организма к рождению ребёнка и кровопотери возникает дисбаланс свёртывающей и противосвёртывающей систем. Насторожиться нужно и тем, кто принимает гормональные препараты и перенёс операции или травмы, а если недуг всё же настиг — следует задуматься о наличии онкологии. Врачи утверждают, что каждый четвёртый больной с тромбозом глубоких вен имеет онкозаболевание.

Что касается первых симптомов отрыва тромба, то их пять: 1) побледнение, 2) повышенное потоотделение, 3) боли за грудиной, в затылке и грудной клетке, 4) внезапная одышка, 5) потеря сознания.

"Для тромбоэмболии лёгочной артерии основной симптом — острая внезапно возникшая одышка. Пациента может беспокоить кашель, кровохарканье, частая и резкая боль в груди. Кроме всего прочего, тромбоэмболия может сопровождаться потерей сознания на длительный или кратковременный срок", — объяснил врач – рентген-хирург Артём Гаврилко.

Он предупредил, что при появлении тревожных сигналов важно сразу вызвать врачей и ни в коем случае не добираться до больницы самостоятельно. При тромбоэмболии лёгочной артерии симптомы развиваются стремительно, а предшествовать может тромбоз нижних конечностей, о чём свидетельствует посинение и отёк ноги.

В таких случаях нужно незамедлительно обратиться к врачу скорой помощи из-за большого риска летального исхода. Подобные симптомы могут возникнуть в течение двух дней. Отрывается тромб и вовсе за считаные секунды, предупредил Гаврилко.

"Это примерно две-три секунды. Дело в том, что у нас быстро циркулирует кровь по организму. Поймать и заметить процесс отрыва тромба невозможно. Обычно врачи уже по факту видят, что произошла тромбоэмболия, то есть тромб улетел и прилетел в какое-либо место. Отследить, как он путешествует по организму, нереально", — заключил хирург.