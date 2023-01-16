Захарова пообещала главе МИД Британии расплату за поддержку неонацизма на Украине

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пригрозила главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли "более серьёзным ответом" за поддержку киевского режима. Так она прокомментировала пост британского министра о том, что он рад быть под санкциями РФ, "если это цена за поддержку свободы Украины".

"Диар Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит", — написала Захарова в телеграм-канале.