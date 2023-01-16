Россияне остались без мобильных приложений Skoda, Kia, Infiniti и Nissan
Мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России
В России перестали работать мобильные приложения некоторых иностранных автомобильных брендов. Речь идёт о Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, сообщили в дилерском "Автоспеццентре".
"Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления [о предстоящем отключении]", — рассказали ТАСС в дилерском центре.
Там также добавили, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — продолжают работать в штатном режиме.
Ранее Лайф писал, что водителей предупредили о неисправностях в авто, за которые вскоре будет грозить штраф. Так, например, это коснётся владельцев транспортных средств, использующих резину не по сезону.
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