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16 января, 18:43

Россияне остались без мобильных приложений Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать в России

В России перестали работать мобильные приложения некоторых иностранных автомобильных брендов. Речь идёт о Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, сообщили в дилерском "Автоспеццентре".

"Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления [о предстоящем отключении]", — рассказали ТАСС в дилерском центре.

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Там также добавили, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Лайф писал, что водителей предупредили о неисправностях в авто, за которые вскоре будет грозить штраф. Так, например, это коснётся владельцев транспортных средств, использующих резину не по сезону.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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