Россияне остались без мобильных приложений Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

В России перестали работать мобильные приложения некоторых иностранных автомобильных брендов. Речь идёт о Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, сообщили в дилерском "Автоспеццентре".

"Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления [о предстоящем отключении]", — рассказали ТАСС в дилерском центре.

Там также добавили, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — продолжают работать в штатном режиме.