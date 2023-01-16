Серго из "Непосредственно Каха" пожаловался, что в его интервью с Собчак оставили одну грязь

Звезда популярного юмористического веб-сериала "Непосредственно Каха" Артём Калайджян (Серго) остался недоволен интервью с Ксенией Собчак, которое телеведущая опубликовала у себя на ютуб-канале. По словам актёра, в видео "оставили только грязь".

Собчак позвала Калайджяна на съёмку после того, как он сам в соцсетях предложил журналистке взять у него интервью. Представители телеведущей договорились с артистом о встрече и теме разговора: им должен был стать фильм "Непосредственно Каха". Но в итоге всё интервью было построено вокруг обзора блогера Евгения Баженова (BadComedian), который критиковал и проект, и самого Серго.

"Хотя весь день мы говорили о многих других вещах, они [редакторы] оставили только грязь. <...> У меня осадок был, и [это] неприкольно", — рассказал артист в ролике на ютуб-канале Карена Адамяна "Макарена".