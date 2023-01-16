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16 января, 18:20

Доктор Мясников предупредил любителей соли о риске ранней смерти и рака желудка

Россиянам следует снижать потребление соли из-за её вреда для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что высокое потребление приправы чревато не только проблемами с давлением, но и риском преждевременной смерти. Более того, соль является канцерогенным веществом и повышает риск рака желудка.

"Мы, россияне, находимся в особенно неблагоприятных условиях. С детства, привыкнув ко всему солёному, мы не представляем себе трапезы без солонки на столе! Что мы делаем, когда жена (муж, официант) ставит перед нами тарелку с супом? Правильно: не пробуя протягиваем руку к солонке и солим, солим", — посетовал теледоктор в своём телеграм-канале.

В качестве нормы потребления Мясников советует не более 6 граммов в день, а для тех, кто состоит в группе риска, — 4 грамма. В неё входят: люди старше 51 года, страдающие повышенным давлением, диабетом, а также болезнями почек, сердца и сосудов.

Что касается наиболее насыщенных натрием продуктов, то это: хлеб, любые колбасные и мясные изделия, супы, консервы, газированные напитки, томатный сок, выпечка, чипсы, любое замороженное мясо, а также многие разновидности сыров и творога. Чтобы избежать переизбытка соли в рационе, врач рекомендует полностью отказаться от её покупки, есть больше овощей и фруктов, избегать фастфуда и считать содержание натрия в магазинной продукции.

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Слова Мясников подтверждает недавний эксперимент учёных на мышах. Он показал негативное воздействие соли на организм.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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