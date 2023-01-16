Два человека погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП с маршруткой под Ставрополем

Два человека погибли, ещё шестеро были госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса с двумя машинами под Ставрополем. ДТП произошло в Шпаковском округе.

"От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир "четырнадцатой" (оба жители Хакасии). В больницу доставлены водитель "Дэу" и пять пассажиров маршрутки", — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась в шесть часов вечера на 307-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь. Предварительно установлено, что ВАЗ-2114 задел "дэу-нексия", из-за чего обе машины вылетели на встречку и столкнулись с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". Тот направлялся из Краснодара в Ставрополь, в салоне находилось шесть человек.

Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают сотрудники ДПС. Движение автомобилей в зоне происшествия затруднено.