"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 17:11

Российские туристы на машине сорвались в овраг глубиной 25 метров на Бали и выжили

<p>Место ДТП с российскими туристами в посёлке Тигаваса. Фото © <a href="https://www.detik.com/bali/berita/d-6519027/mobil-rombongan-bule-rusia-jatuh-ke-jurang-buleleng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Detik</a></p>

Место ДТП с российскими туристами в посёлке Тигаваса. Фото © Detik

Российские туристы на автомобиле сорвались в овраг глубиной около 25 метров в посёлке Тигаваса в районе Булеленг острова Бали и чудом выжили, сообщает местный портал Detik.

"Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу", — рассказал о происшествии глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.

Причиной ДТП стал отказ тормозов, из-за которого водитель не смог справиться с управлением. В результате страшной аварии он получил "только ссадины на руках и ногах". У россиян — более серьёзные, но не представляют угрозы для жизни.

24-летняя россиянка упала на мопеде с обрыва и разбилась насмерть на Бали

24-летняя россиянка упала на мопеде с обрыва и разбилась насмерть на Бали

А ранее тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове. В их числе были двое детей.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров