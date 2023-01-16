Российские туристы на машине сорвались в овраг глубиной 25 метров на Бали и выжили

Российские туристы на автомобиле сорвались в овраг глубиной около 25 метров в посёлке Тигаваса в районе Булеленг острова Бали и чудом выжили, сообщает местный портал Detik.

"Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу", — рассказал о происшествии глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.

Причиной ДТП стал отказ тормозов, из-за которого водитель не смог справиться с управлением. В результате страшной аварии он получил "только ссадины на руках и ногах". У россиян — более серьёзные, но не представляют угрозы для жизни.