Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как проводит отпуск. По его словам, даже в это время он продолжает получать всю рабочую информацию.

"С утра начинаем работу: получаем информацию от аппарата главы и правительства, потом исполняющий обязанности [главы Муслим Хучиев] докладывает, потом Ахмед [Дудаев] со своими вопросами лезет, и приходится потихоньку отвечать ему", — сказал он в ходе прямой трансляции.

Также глава региона с иронией отнёсся к слухам о его планах на отпуск в Дубае. По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, некоторые СМИ пишут, что самолёт с ним якобы уже вылетел туда.

"Без меня? А что тогда меня не взяли, если вылетел самолёт?" — с улыбкой вопрошает Кадыров.