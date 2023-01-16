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16 января, 16:54

Россельхознадзор нашёл 461 сайт, торгующий ветпрепаратами без лицензии

Россельхознадзор обнаружил 461 сайт, где продавались ветеринарные препараты без лицензии, что составляет более 60% от всех изученных в ходе проверки сетевых ресурсов. Об этом рассказали в самом ведомстве.

"По данным на 12 января, с момента получения полномочий по инициированию интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств, 1 сентября 2022 года, службой совместно с территориальными управлениями проведена экспертиза 763 веб-ресурсов по продаже препаратов", отмечается в тексте.

Сайты-нарушители не имели лицензий на фармацевтическую деятельность и торговали незарегистрированными лекарствами для животных, добавили в Россельхознадзоре. Теперь все они будут заблокированы по решению Роскомнадзора, соответствующие изменения уже внесены в единый реестр цифрового надзорного ведомства.

Работа по экспертизе сайтов продолжается. Россиян просят сообщать о незаконной торговле ветеринарными препаратами. Для этого нужно заполнить форму на сайте Роскомнадзора. Вся информация будет тщательно проверяться.

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области выявили свыше 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Причём часть этой продукции предназначалась для социальных учреждений.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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