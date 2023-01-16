Пригожин назвал "очень опасным" задержанного в Норвегии беглого экс-бойца ЧВК "Вагнер"

Основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на сведения СМИ о задержании экс-бойца ЧВК Андрея Медведева в Норвегии. У предпринимателя попросила комментарий газета Aftenposten, отметив, что подозреваемый смог сбежать из России в Осло. Ответ опубликовала пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.

"Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер", который называется "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечён к ответственности за попытку жестокого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК "Вагнер" и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам", — заявил Пригожин.

Он объяснил, что беглый бывший боец "Нидхёгг" до настоящего времени находился в розыске, и призвал норвежскую сторону быть аккуратной, поскольку Андрей Медведев "очень опасен".