Украинское командование отвело часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил вечером в понедельник член главного совета администрации региона, председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью РИА "Новости".

"Режим Зеленского отвёл часть войск с нашего направления, перебросив их на Восточное направление", — уточнил он.

Со слов Рогова, на Запорожском участке линии соприкосновения остались некоторые элитные подразделения ВСУ и так называемого Иностранного легиона, бойцы нацгвардии, а также представители теробороны.