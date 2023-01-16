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16 января, 16:39
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Стало известно, куда Киев отвёл часть войск с Запорожского участка фронта

Рогов сообщил, что Киев отвёл часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска

Украинское командование отвело часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил вечером в понедельник член главного совета администрации региона, председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью РИА "Новости".

"Режим Зеленского отвёл часть войск с нашего направления, перебросив их на Восточное направление", уточнил он.

Со слов Рогова, на Запорожском участке линии соприкосновения остались некоторые элитные подразделения ВСУ и так называемого Иностранного легиона, бойцы нацгвардии, а также представители теробороны.

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Ранее в ДНР сообщили о серьёзном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска. Российские военные основательно подавляют силы ВСУ, на некоторых участках украинские военные "даже из окопов вылезти не могут".

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц

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