ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января 2023, 16:39
181227

Стало известно, куда Киев отвёл часть войск с Запорожского участка фронта

Рогов сообщил, что Киев отвёл часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска

Украинское командование отвело часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил вечером в понедельник член главного совета администрации региона, председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью РИА "Новости".

"Режим Зеленского отвёл часть войск с нашего направления, перебросив их на Восточное направление", уточнил он.

Со слов Рогова, на Запорожском участке линии соприкосновения остались некоторые элитные подразделения ВСУ и так называемого Иностранного легиона, бойцы нацгвардии, а также представители теробороны.

Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время
Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время

Ранее в ДНР сообщили о серьёзном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска. Российские военные основательно подавляют силы ВСУ, на некоторых участках украинские военные "даже из окопов вылезти не могут".

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar