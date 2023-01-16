В ДНР стартовала госрегистрация прав на недвижимость
Росреестр приступил к приёму документов для государственной регистрации прав на недвижимость в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
"Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по ДНР с 16 января 2023 года начало принимать документы для государственной регистрации прав на недвижимость", — указано в тексте.
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что территориальные органы Росреестра и Роскадастра появятся в новых субъектах РФ в 2023 году. До января проходила подготовка кадров, а также составлялась нормативно-правовая база.
ТАСС / Николай Тришин