"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 16:29

В ДНР стартовала госрегистрация прав на недвижимость

Росреестр приступил к приёму документов для государственной регистрации прав на недвижимость в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по ДНР с 16 января 2023 года начало принимать документы для государственной регистрации прав на недвижимость", указано в тексте.

Возвращение домой: Новые регионы активно интегрируются в Россию

Возвращение домой: Новые регионы активно интегрируются в Россию

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что территориальные органы Росреестра и Роскадастра появятся в новых субъектах РФ в 2023 году. До января проходила подготовка кадров, а также составлялась нормативно-правовая база.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров