В ДНР стартовала госрегистрация прав на недвижимость

Росреестр приступил к приёму документов для государственной регистрации прав на недвижимость в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по ДНР с 16 января 2023 года начало принимать документы для государственной регистрации прав на недвижимость", — указано в тексте.