Психиатр назвал болезнь, заставляющую Айзу постоянно ложиться под нож пластического хирурга
Психиатр Шуров заподозрил у Айзы расстройство личности из-за пластики по уменьшению лба
Айза. Обложка © T.me / aizalovesyou
Российская телеведущая Айза постоянно ложится под нож пластического хирурга из-за наличия определённых психических отклонений, и последняя пластика по уменьшению лба — тому подтверждение, считает врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, систематический поиск изъянов в своём теле и его усовершенствование называется дисморфофобией. Он полагает, что также у рэп-исполнительницы может быть расстройство личности.
"Когда мы говорим про Айзу, тут, действительно, есть расстройство личности, я думаю, оно даже смешанное. Прежде всего, это нарциссическое расстройство личности, как и у Филиппа Киркорова... и истерическое [расстройство личности], возможно, если бы она прошла обследование, можно было бы более конкретно определиться", — пояснил он Лайфу.
По оценке врача, попытки некоторых людей обращаться за омоложением к подобным методам, чтобы "выглядеть на двадцать лет в восемьдесят", смотрятся комично.
А ранее Лайф писал о возможных последствиях пластических операций в зрелом возрасте на примере Филиппа Киркорова. По словам пластического хирурга Виктории Блиновой, речь может идти о медленном заживлении, расхождении швов и даже инфицировании.