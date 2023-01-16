Психиатр назвал болезнь, заставляющую Айзу постоянно ложиться под нож пластического хирурга

Российская телеведущая Айза постоянно ложится под нож пластического хирурга из-за наличия определённых психических отклонений, и последняя пластика по уменьшению лба — тому подтверждение, считает врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, систематический поиск изъянов в своём теле и его усовершенствование называется дисморфофобией. Он полагает, что также у рэп-исполнительницы может быть расстройство личности.

"Когда мы говорим про Айзу, тут, действительно, есть расстройство личности, я думаю, оно даже смешанное. Прежде всего, это нарциссическое расстройство личности, как и у Филиппа Киркорова... и истерическое [расстройство личности], возможно, если бы она прошла обследование, можно было бы более конкретно определиться", — пояснил он Лайфу.

По оценке врача, попытки некоторых людей обращаться за омоложением к подобным методам, чтобы "выглядеть на двадцать лет в восемьдесят", смотрятся комично.