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16 января, 16:16

Российский Су-27 сопроводил немецкий самолёт-разведчик над Балтикой

В Минобороны рассказали, как российский Су-27 сопроводил P-3С "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С "Орион" над акваторией Балтийского моря. Об этом вечером в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к нашей госгранице. В воздух сразу же был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", — сказано в сообщении.

Нарушений со стороны "Ориона" допущено не было. После разворота иностранного разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Напомним, перед Новым годом российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик P-3С "Орион" над акваторией Баренцева моря.

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ТАСС / Роман Пименов

Марина Калегина

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