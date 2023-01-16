Российский Су-27 сопроводил немецкий самолёт-разведчик над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С "Орион" над акваторией Балтийского моря. Об этом вечером в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к нашей госгранице. В воздух сразу же был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", — сказано в сообщении.