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16 января, 16:05

Омский чиновник попал в больницу с сотрясением мозга после драки с начальником

Глава Знаменского района Омской области подрался с мэром из-за спора о водоснабжении

<p>Геннадий Андреев. Фото © VK / <a href="https://vk.com/pb_032?w=wall-72214520_5495422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано Брянск</a></p>

Геннадий Андреев. Фото © VK / Подслушано Брянск

Главы Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев и Знаменского района Омской области Сергей Максимов подрались на встрече с жителями в деревне Киселёво. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Чиновники приехали, чтобы обсудить с сельчанами благоустройство местного храма и ремонт водонапорной башни, из-за поломки которой жители четыре дня сидели без воды. Однако у представителей власти возник спор, кто должен отвечать за ремонт башни. По словам очевидцев, в какой-то момент 47-летний Максимов не выдержал и решил доказать свою правоту кулаками, он дважды стукнул оппонента. Теперь 63-летний Андреев находится в больнице.

В областном Минздраве подтвердили, что Андреев был госпитализирован с сотрясением мозга. Губернатор региона Александр Бурков дал поручение разобраться с водоснабжением деревни, а также призвал стороны конфликта воздержаться от преждевременных выводов и оскорблений до окончания расследования.

"Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений", написал Бурков в телеграм-канале.

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Татьяна Миссуми

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