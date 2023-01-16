Омский чиновник попал в больницу с сотрясением мозга после драки с начальником

Главы Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев и Знаменского района Омской области Сергей Максимов подрались на встрече с жителями в деревне Киселёво. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Чиновники приехали, чтобы обсудить с сельчанами благоустройство местного храма и ремонт водонапорной башни, из-за поломки которой жители четыре дня сидели без воды. Однако у представителей власти возник спор, кто должен отвечать за ремонт башни. По словам очевидцев, в какой-то момент 47-летний Максимов не выдержал и решил доказать свою правоту кулаками, он дважды стукнул оппонента. Теперь 63-летний Андреев находится в больнице.

В областном Минздраве подтвердили, что Андреев был госпитализирован с сотрясением мозга. Губернатор региона Александр Бурков дал поручение разобраться с водоснабжением деревни, а также призвал стороны конфликта воздержаться от преждевременных выводов и оскорблений до окончания расследования.

"Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений", — написал Бурков в телеграм-канале.