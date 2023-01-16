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16 января, 15:36

В Нижнем Новгороде путаны украли у клиента шиншиллу

Суд вынес приговор проституткам, укравшим у жителя Нижнего Новгорода шиншиллу и парфюм

В Нижнем Новгороде осудили проституток, которые похитили у клиента деньги, живую шиншиллу и парфюм его жены. Как сообщается на сайте Ленинского районного суда, первая жрица любви была приговорена к лишению свободы условно, а её подельницу отправили на принудительные работы.

"Как следует из материалов дела, потерпевший Г., оставшись дома один, употребил спиртное и пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Из квартиры уснувшего потерпевшего девушки похитили денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, духи и золотые украшения его жены и дочери, а также домашнее животное — шиншиллу", сказано в сообщении пресс-службы.

Суд также взыскал с одной из девушек 103 тысячи рублей — в качестве компенсации ущерба потерпевшему гражданину. А вот вернут ли в семью домашнего питомца, не уточняется: судьба шиншиллы осталась неизвестной.

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Ранее Лайф писал о том, что в Омске пьяный местный житель всю ночь пытался договориться с проституткой, однако вместо этого остался не только без плотских утех, но и без 600 тысяч рублей.


Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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