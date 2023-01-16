СКР займётся расследованием причин гибели россиян в страшной авиакатастрофе в Непале

"В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц", — уточнили в ведомстве.

Напомним, летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту находились 72 человека, среди которых были четверо россиян. По словам очевидца, пилота из России, лайнер заходил на посадку слишком низко, затем потерял скорость и завалился на крыло. В авиакомпании Yeti Airlines заявили о гибели всех пассажиров и членов экипажа. На месте крушения уже обнаружены чёрные ящики. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин катастрофы. Предварительная версия — техническая неисправность судна.