СКР займётся расследованием причин гибели россиян в страшной авиакатастрофе в Непале
СКР завёл уголовное дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Непале
Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолёта в Непале, в результате которого погибли четверо граждан России.
"В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц", — уточнили в ведомстве.
Уже организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следственное управление будет взаимодействовать с МИД РФ в данном вопросе.
Напомним, летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту находились 72 человека, среди которых были четверо россиян. По словам очевидца, пилота из России, лайнер заходил на посадку слишком низко, затем потерял скорость и завалился на крыло. В авиакомпании Yeti Airlines заявили о гибели всех пассажиров и членов экипажа. На месте крушения уже обнаружены чёрные ящики. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин катастрофы. Предварительная версия — техническая неисправность судна.
Twitter / Ajeet Kumar