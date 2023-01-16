Звезде "Мстителей" Реннеру могут ампутировать ногу
Американский актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, может лишиться ноги. Операцию по ампутации звезде могут провести из-за тяжёлых травм, которые он получил в начале января, сообщает портал Fandomwire.
По его данным, снегоуборочная техника раздробила кости ноги Реннера и врачи не исключают ампутации, если конечность не удастся восстановить. Семья актёра надеется на благоприятный исход. Портал уточняет, что состояние звезды "Мстителей" оценивается как стабильное.
Напомним, в начале января актёр Джереми Реннер серьёзно пострадал при уборке снега в штате Невада в США. Звезда "Мстителей" расчищал дорогу у дома после сильной снежной бури с помощью ратрака, эта тяжёлая техника и придавила ему ногу. Реннер потерял много крови и получил другие травмы, артист уже перенёс операцию.
Джереми Реннер наиболее известен по кинолентам "Повелитель бури", "Город воров", "Миссия невыполнима: Протокол "Фантом", "Эволюция Борна", "Охотники на ведьм", а также по серии фильмов вселенной Marvel, где он исполнил роль Клинта Бартона (Соколиного Глаза).
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