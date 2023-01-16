Звезде "Мстителей" Реннеру могут ампутировать ногу

Американский актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, может лишиться ноги. Операцию по ампутации звезде могут провести из-за тяжёлых травм, которые он получил в начале января, сообщает портал Fandomwire.

По его данным, снегоуборочная техника раздробила кости ноги Реннера и врачи не исключают ампутации, если конечность не удастся восстановить. Семья актёра надеется на благоприятный исход. Портал уточняет, что состояние звезды "Мстителей" оценивается как стабильное.