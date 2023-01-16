В России запустили проект помощи детдомам Донбасса и Запорожья "Счастливое детство"

В России инициирован новый проект "Счастливое детство", который направлен на оказание помощи детям Донбасса и Запорожья. Его представил предприниматель, учредитель телеканала "Царьград", замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), учредитель Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Как рассказал Малофеев, проект представили детям и родителям Донбасса во время показа сказки "В поисках Рождества". Одна из задач проекта — помощь двум детским домам и школе-интернату народных республик Донбасса и Запорожья, в которых воспитывается 600 детей.

"Дети ждут подарков. Для одних — это очередная игрушка. А для других — нормальная жизнь без бомбёжек и не в подвале. Детям Донбасса за восемь лет войны досталось. Наконец Россия пришла на помощь этим русским детям. Пока наши славные воины на фронте куют будущее мирное небо для этих ребят, мы в тылу можем сделать их жизнь счастливее. Для этого просто надо помочь", — указал Малофеев.







Как пояснил бизнесмен, этим детям особенно тяжело, но каждый может присоединиться к проекту и сделать их немного счастливее. Это уже сделал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, а также депутат Госдумы и актёр Дмитрий Певцов, добавил Малофеев.