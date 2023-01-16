Российскую семью из шести человек бросили на неизвестном тайском острове

Тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове недалеко от Паттайи, забыв прислать за ними катер. В их числе были двое детей, сообщает издание Thaiger .

Путешественники арендовали катер для поездки на отдалённый остров Ко Сак. Они должны были оставаться там с 11:00 до 17:00. Но в назначенное время — к 17:00 — оператор судна не вернулся на место и перестал отвечать на звонки. Уже после наступления темноты семью из шести человек заметил местный житель. Он и вызвал полицейских, которые доставили россиян обратно в Паттайю.