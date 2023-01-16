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16 января, 15:16

Российскую семью из шести человек бросили на неизвестном тайском острове

Тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове

<p>Спасённая с острова Ко Сак российская семья. Фото © <a href="https://thethaiger.com/news/pattaya/tour-boat-allegedly-leaves-russian-family-stranded-on-island-off-pattaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pattaya News</a></p>

Спасённая с острова Ко Сак российская семья. Фото © Pattaya News

Тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове недалеко от Паттайи, забыв прислать за ними катер. В их числе были двое детей, сообщает издание Thaiger.

Путешественники арендовали катер для поездки на отдалённый остров Ко Сак. Они должны были оставаться там с 11:00 до 17:00. Но в назначенное время — к 17:00 — оператор судна не вернулся на место и перестал отвечать на звонки. Уже после наступления темноты семью из шести человек заметил местный житель. Он и вызвал полицейских, которые доставили россиян обратно в Паттайю.

"Инцидент сильно навредил туризму Паттайи. Мы найдём оператора катера и вызовем его для дальнейших объяснений", — прокомментировал ситуацию подполковник полиции Пичая Кхеавплуанг.

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