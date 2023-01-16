Российскую семью из шести человек бросили на неизвестном тайском острове
Тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове
Спасённая с острова Ко Сак российская семья. Фото © Pattaya News
Тайский туроператор оставил российскую семью из шести человек на неизвестном острове недалеко от Паттайи, забыв прислать за ними катер. В их числе были двое детей, сообщает издание Thaiger.
Путешественники арендовали катер для поездки на отдалённый остров Ко Сак. Они должны были оставаться там с 11:00 до 17:00. Но в назначенное время — к 17:00 — оператор судна не вернулся на место и перестал отвечать на звонки. Уже после наступления темноты семью из шести человек заметил местный житель. Он и вызвал полицейских, которые доставили россиян обратно в Паттайю.
"Инцидент сильно навредил туризму Паттайи. Мы найдём оператора катера и вызовем его для дальнейших объяснений", — прокомментировал ситуацию подполковник полиции Пичая Кхеавплуанг.
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