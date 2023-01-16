Ангарскому маньяку не светит замена двух пожизненных сроков на отправку в зону СВО

Бывшего сотрудника милиции Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, не отправят по его просьбе добровольцем в зону проведения СВО. Как Лайфу рассказал источник в силовых структурах, правоохранители считают заявление серийного убийцы попыткой напомнить о себе и показаться патриотом.

Наш собеседник объяснил, что на самом деле он и не собирается никуда ехать, так как его устраивает безопасная жизнь и заработок на интервью журналистам. Попков прекрасно понимает, что его недавнее признание в убийстве ещё двух женщин в 1996–1997 годах в Ангарске — одна из веских причин для отказа. На данный момент его уже этапировали в СИЗО в Иркутск, где он ожидает возбуждения очередных уголовных дел и последующих следственных действий.