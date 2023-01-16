МВД России ответило на просьбу вскрывшего правду о Буче француза об убежище из-за угроз

МВД России готово рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища французскому журналисту и бывшему спецназовцу Адриану Боке, если он подаст соответствующее заявление. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории Российской Федерации французского журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания", — объяснила она.