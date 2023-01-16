МВД России ответило на просьбу вскрывшего правду о Буче француза об убежище из-за угроз
МВД России заявило о готовности рассмотреть предоставление убежища Адриану Боке
Бывший французский военный Адриан Боке после покушения. Фото © Telegram / Адриан Боке / Adrien Bocquet
МВД России готово рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища французскому журналисту и бывшему спецназовцу Адриану Боке, если он подаст соответствующее заявление. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории Российской Федерации французского журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания", — объяснила она.
Решение об убежище Боке будет приниматься на основе федерального законодательства с учётом сведений об угрозе для жизни журналиста за поддержку России. Ведомство ещё в декабре прошлого года направило французу разъяснения о порядке подачи ходатайства о предоставлении политического убежища, признании беженцем и предоставлении временного убежища в России.
Напомним, что Боке, который вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче, попросил политического убежища в России в середине декабря. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали.