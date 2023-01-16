Продюсера "Вороваек" развеселили пляски белого мишки для детей в Мытищах под "Хоп, мусорок"

Инцидент с песней "Вороваек" на детском празднике в Мытищах является удавшейся шуткой организаторов, считает продюсер группы Никита Надыктов. Он с юмором отнёсся к данному случаю и предположил, что на видео могут быть дети старых почитателей творчества коллектива.

"Вороваек" слушают целые поколения. У тех, кто слушал нас 20 лет назад, появились дети, и они тоже теперь любят и слушают нас. <...> В любом случае на наши концерты детей не пускают, возрастные ограничения никто не отменял. Ну а видео с белым мишкой, видимо, просто шутка организаторов данного мероприятия. Шутка удалась", — сказал он в беседе с "Газетой.ру".