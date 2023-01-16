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Регион
Опубликовано 16 января 2023, 16:27
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Украинские военные в Артёмовске ждут обещанных "старлинков"

Украинский министр Фёдоров пообещал направить вымоленные "на коленях" у Маска терминалы Starlink в Артёмовск

Украинским военным в Бахмуте (Артёмовске) пообещали передать более 80 беспилотников и несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink, обеспечивающих доступ к спутниковому интернету по системе компании SpaceX Илона Маска. По крайней мере, об этом заявил в понедельник министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров.

"Мы хотим поддержать наших бойцов на Бахмутском направлении, там идут ожесточённые бои. Военнослужащие получат 83 дрона Mavic, Matrice, Autel. А ещё передали десятки Starlink", — приводит его слова телеграм-канал ведомства.

Украинский министр рассказал, как "на коленях" просил у Маска Starlink
Украинский министр рассказал, как "на коленях" просил у Маска Starlink

Напомним, что ещё осенью нехватка денег у Киева привела к отключению на Украине 1300 терминалов Starlink, а всего страна получила от SpaceX около 24 тысяч точек доступа к глобальной системе. О том, что SpaceX всё труднее оплачивать обслуживание Starlink на Украине, ранее заявлял и сам Илон Маск. Тем не менее он продолжает поддерживать работу системы на Украине и даже признавался, что сам оплачивает работу более чем половины терминалов.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Алексей Берковиц
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