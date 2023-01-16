Украинские военные в Артёмовске ждут обещанных "старлинков"

Украинским военным в Бахмуте (Артёмовске) пообещали передать более 80 беспилотников и несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink, обеспечивающих доступ к спутниковому интернету по системе компании SpaceX Илона Маска. По крайней мере, об этом заявил в понедельник министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров.