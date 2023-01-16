В Совфеде развеяли мечты ЕС об отмене платы за пролёт над Сибирью
Сенатор Джабаров счёл наглостью призыв Еврокомиссии отменить плату за пролёт над Сибирью
Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров указал на наглые и лицемерные требования Евросоюза в вопросе авиасообщения. Так он прокомментировал предложение ЕС отменить плату за пролёт международных авиакомпаний над Сибирью.
"Во-первых, эта плата была введена ещё в начале 90-х годов. И дело в том, что это совершенно справедливо, потому что наша страна протянулась от Атлантики до Тихого океана. И наиболее короткий путь для всех европейских стран в Японию, Юго-Восточную Азию, в те же США и обратно лежит через Россию. Поэтому берём совершенно справедливую плату, очень много летает самолётов на топливе, очень много выхлопных газов, которые вредят экологии", — заявил он в беседе с Лайфом.
При этом Европа для россиян своё воздушное пространство перекрыла, хотя и намекает, что откроет, напомнил сенатор. Поэтому выгоднее было бы обеспечить платный перелёт, но всё воздушное пространство ЕС — это меньше 1/3 пути от западной границы России до восточной, отметил Джабаров.
"Я думаю, что не надо нам одолжений, хватит нас дурить! Они этим занимаются постоянно. И эти их постоянные крики, что ни одна страна не берёт [плату], а вы берёте... И правильно делаем, что берём", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что ни одна нормальная страна так себя не ведёт с нами, как они: то отключают SWIFT, то различные платёжные системы. Он подчеркнул, что Европа сама установила такие правила, а теперь пытается принудить Россию к созданию наилучших условий для ЕС, чтобы европейцы экономили свои деньги.
Напомним, Еврокомиссия призвала РФ отказаться от платы авиакомпаний за пролёты над Сибирью. При этом страны Евросоюза в конце февраля 2022 года закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов из-за начала СВО на Украине. Также они перестали летать через территорию РФ, но к концу года на Западе заговорили о необходимости возобновить полёты над Россией.
ТАСС / Александр Рюмин