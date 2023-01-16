В Совфеде развеяли мечты ЕС об отмене платы за пролёт над Сибирью

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров указал на наглые и лицемерные требования Евросоюза в вопросе авиасообщения. Так он прокомментировал предложение ЕС отменить плату за пролёт международных авиакомпаний над Сибирью.

"Во-первых, эта плата была введена ещё в начале 90-х годов. И дело в том, что это совершенно справедливо, потому что наша страна протянулась от Атлантики до Тихого океана. И наиболее короткий путь для всех европейских стран в Японию, Юго-Восточную Азию, в те же США и обратно лежит через Россию. Поэтому берём совершенно справедливую плату, очень много летает самолётов на топливе, очень много выхлопных газов, которые вредят экологии", — заявил он в беседе с Лайфом.

При этом Европа для россиян своё воздушное пространство перекрыла, хотя и намекает, что откроет, напомнил сенатор. Поэтому выгоднее было бы обеспечить платный перелёт, но всё воздушное пространство ЕС — это меньше 1/3 пути от западной границы России до восточной, отметил Джабаров.

"Я думаю, что не надо нам одолжений, хватит нас дурить! Они этим занимаются постоянно. И эти их постоянные крики, что ни одна страна не берёт [плату], а вы берёте... И правильно делаем, что берём", — сказал он.