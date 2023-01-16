"Плащ-невидимка" не помог украинскому Гарри Поттеру сбежать за границу

Украинские пограничники задержали мужчину, который оригинальным образом попытался покинуть территорию страны и выехать в Венгрию. 32-летний граждан скрылся на заднем сидении машины под одеялом и рассчитывал, что его не заметят. Видео с обнаружением "человека-невидимки" опубликовала в понедельник погранслужба страны.

На Украине поймали самонадеянного гражданина, который пытался выехать в Венгрию, спрятавшись под одеялом. Видео © Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве рассказали, что за рулём находилась 19-летняя девушка — знакомая несостоявшегося беглеца. Теперь ей грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу. На Украине такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. А вот гражданин теперь будет на особом учёте в военкомате.

Напомним, что с февраля прошлого года на Украине в связи с военным положением действует запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но различные схемы, позволяющие обойти этот запрет, разумеется, существуют. В ноябре прошлого года в Национальной полиции рассказывали, что стоимость такой "услуги" колеблется от 1,3 тысячи до 8,5 тысячи долларов. Чаще всего для нелегального выезда за рубеж используются поддельные справки о непригодности к военной службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Кроме того, для легального отъезда из страны иногда оформляются водителями для перевозки волонтёрской продукции. Ещё дороже могут стоить услуги проводников, помогающих беглецам перейти границу по горам и лесам, а также форсируя пограничные реки.