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16 января, 17:04

Атаке украинских дронов-камикадзе вслед за Севастополем подвергся Бердянск

Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске из-за сбитых украинских БПЛА-камикадзе

В городе Бердянске Запорожской области прогремело два взрыва, предварительно, сбиты два украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в телеграм-канале.

"В 19:45 в городе произошли два громких взрыва. <...> По предварительным данным, причиной взрывов, которые прозвучали в Бердянске, стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе", — написал Рогов и пообещал раскрыть остальные подробности позже.

Напомним, что система ПВО за сутки сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю — семь утром и один ночью. Повреждений в городе и акватории нет.

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Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Ashley Chan

Андрей Бражников

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