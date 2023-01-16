Атаке украинских дронов-камикадзе вслед за Севастополем подвергся Бердянск

В городе Бердянске Запорожской области прогремело два взрыва, предварительно, сбито два украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в телеграм-канале.

"В 19:45 в городе произошло два громких взрыва. <...> По предварительным данным, причиной взрывов, которые прозвучали в Бердянске, стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе", — написал Рогов и пообещал раскрыть остальные подробности позже.