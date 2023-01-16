Объявлены дата и место прощания с легендарной актрисой Джиной Лоллобриджидой
Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды пройдут 19 января
Джина Лоллобриджида. Фото © Getty Images / Reinhard-Archiv / ullstein bild
Похороны легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся 19 января, пишет ANSA. На церемонию прощания с легендой отвели два дня — 18 и 19 января.
В последний раз увидеть актрису можно будет в зале Протомотека мэрии Рима. Отпевание Лоллобриджиды пройдёт в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади.
Напомним, Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни сегодня, 16 января. Она снялась в десятках фильмов, однако наибольшую известность ей принесло участие в работах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа.