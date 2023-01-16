Объявлены дата и место прощания с легендарной актрисой Джиной Лоллобриджидой

Похороны легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся 19 января, пишет ANSA. На церемонию прощания с легендой отвели два дня — 18 и 19 января.

В последний раз увидеть актрису можно будет в зале Протомотека мэрии Рима. Отпевание Лоллобриджиды пройдёт в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади.