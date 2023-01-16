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16 января, 17:42

Объявлены дата и место прощания с легендарной актрисой Джиной Лоллобриджидой

Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды пройдут 19 января

<p>Джина Лоллобриджида. Фото © Getty Images / Reinhard-Archiv / ullstein bild</p>

Джина Лоллобриджида. Фото © Getty Images / Reinhard-Archiv / ullstein bild

Похороны легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся 19 января, пишет ANSA. На церемонию прощания с легендой отвели два дня — 18 и 19 января.

В последний раз увидеть актрису можно будет в зале Протомотека мэрии Рима. Отпевание Лоллобриджиды пройдёт в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади.

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Напомним, Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни сегодня, 16 января. Она снялась в десятках фильмов, однако наибольшую известность ей принесло участие в работах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа.

Матвей Константинов

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